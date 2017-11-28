Эксперты ВШЭ: закончившие вузы жители России живут дольше остальных

Специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) в ходе исследования выявили связь между уровнем образования россиян и продолжительностью жизни.

Как пишет издание Dni.ru, оказалось, что получившие высшее образование граждане живут лет на 5-10 дольше тех, у кого есть только аттестат об окончании школы.

Эксперты сделали такие выводы, проанализировав данные Росстата за 1979 и 2015 годы. Сообщается, что сведения о том, что образованные люди живут дольше остальных, не являются новыми. Но специалисты ВШЭ впервые представили конкретные показатели для представителей двух групп россиян.

Так, оказалось, что продолжительность жизни мужчин с высшим образованием на 8,5 лет больше, чем представителей сильного пола со средним образованием. Также мужчины, закончившие высшее учебное заведение, по этому показателю обгоняют окончивших только курс средней школы, на 13,2 года.

Менее выраженной разница в продолжительности жизни оказалась у женщин, она составила 6,1 года. По итогам исследования оказалось, что с 1979 года разброс в продолжительности жизни увеличился на несколько лет.