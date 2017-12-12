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Известны самые популярные запросы Яндекса жителей Башкирии в 2017 году

12 декабря 2017, 17:34
"Это фиаско, братан", "Эщкере", "Игра престолов" и другие ТОПовые запросы.

Стали известны самые популярные запросы в Яндексе жителей Башкирии. Из местных событий жителей республики интересовали «Убийство девочки в Белорецке», «Вспышка ящура в Башкирии» и «Сильный ураган в Башкирии».

Из вещей и явлений граждан интересовали «спиннер», «криптовалюта» и «Голосовой помощник Алиса». ТОП-3 мемов составили «Эщкере», «Ждун» и «Это фиаско, братан».

Также жителей республики интересовали: «Дима Билан», «Мария Максакова», «Чемпионат мира по хоккею», сериалы «Молодежка», «Ольга», «Игра престолов» и «Гречанка».

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