Известны самые популярные запросы Яндекса жителей Башкирии в 2017 году

Стали известны самые популярные запросы в Яндексе жителей Башкирии. Из местных событий жителей республики интересовали «Убийство девочки в Белорецке», «Вспышка ящура в Башкирии» и «Сильный ураган в Башкирии».
Из вещей и явлений граждан интересовали «спиннер», «криптовалюта» и «Голосовой помощник Алиса». ТОП-3 мемов составили «Эщкере», «Ждун» и «Это фиаско, братан».
Также жителей республики интересовали: «Дима Билан», «Мария Максакова», «Чемпионат мира по хоккею», сериалы «Молодежка», «Ольга», «Игра престолов» и «Гречанка».