«Яндекс» решил составить конкуренцию Aliexpress
Сегодня, 16:45Общество
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Отечественная компания «Яндекс» создала подразделение, которое займется работой с зарубежными партнерами.
Для этого специально на сайте «Яндекс. Маркета» выделены товары из Китайской Народной Республики, сообщают Dni.ru. Всего представлено около полумиллиона наименований.
Разработчики уверены, что расширение сотрудничества с китайскими продавцами даст возможность пользователям заказывать интересующие товары, не покидая площадки «Маркета». Конкурентным преимуществом может стать функция отслеживания заказа и русскоязычная поддержка.
Отметим, что компания Mail.ru также разработала интернет-площадку, которая может заменить китайский дискаунтер.
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