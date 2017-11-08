«Яндекс» решил составить конкуренцию Aliexpress

Отечественная компания «Яндекс» создала подразделение, которое займется работой с зарубежными партнерами.

Для этого специально на сайте «Яндекс. Маркета» выделены товары из Китайской Народной Республики, сообщают Dni.ru. Всего представлено около полумиллиона наименований.

Разработчики уверены, что расширение сотрудничества с китайскими продавцами даст возможность пользователям заказывать интересующие товары, не покидая площадки «Маркета». Конкурентным преимуществом может стать функция отслеживания заказа и русскоязычная поддержка.