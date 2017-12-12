Уфимский рэппер FACE попал в топ самых запрашиваемых мужчин Яндекса

"Эщкере" стал наиболее популярным запросом в поисковой системе в категории "мемы", а его автор занял шестое место с списке мужских имен.

Яндекс подготовил аналитику самых популярных поисковых запросов пользователей в 2017 году. В общероссийский ТОП попали самые разнообразные запросы из разных сфер жизни. В категории «мемы» на первом месте оказался «эщкере». А автор этого мема Face занял шестое место в списке мужских имен.

На первом месте в списке самых запрашиваемых оказался певец Дима Билан, на втором - телеведущий Андрей Малахов, на четвертом - народный артист Армен Джигарханян, на пятом - режиссер Кирилл Серебренников, наш скандальный земляк - на пятом.

Напомним, 20-летний уфимец Иван Дремин, выступающий под ником FACE - рекордсмен по популярности исполнителей ВКонтакте. В этом году он выпустил во «ВКонтакте» свой новый альбом «No Love», который стал самым скачиваемым в сети. Стиль исполнителя отличается скандальностью, в его текстах часто можно встретить большое количество нецензурной лексики. Между тем, рэппер достаточно популярен у несовершеннолетней аудитории.