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«Ишимбайский машиностроительный завод» задолжал сотрудникам 1,7 миллиона

12 декабря 2017, 17:42
Возбуждено уголовное дело.

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Ишимбайский машиностроительсный завод», сообщили в пресс-службе следственного комитета. Дело возбуждено по статье «полная или частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» (2 ст. 145.1 УК РФ).

Следствие считает, что предприятие не платило заработную плату своим сотрудникам с января по март 2016 года. Общая сумма задолженности составила 1,7 млн руб. При этом руководство предприятия не приняло мер к погашению задолженности.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц из числа руководства предприятия, причастных к его совершению. Принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в СК РФ по РБ.

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