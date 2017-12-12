«Ишимбайский машиностроительный завод» задолжал сотрудникам 1,7 миллиона

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц из числа руководства предприятия, причастных к его совершению. Принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в СК РФ по РБ.