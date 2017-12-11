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В Башкирии завели дело на женщину, избивавшую 7-летнего сына ее супруга

11 декабря 2017, 18:11
По версии следствия, она делала это в течение трех месяцев.

После доследственной проверки следком Башкирии возбудил уголовное дело по подозрению 30-летней жительницы города Учалы в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2017 года эта женщина избивала 7-летнего сына своего супруга от первого брака. Мотив – неприязненные отношения с ребенком.

- На теле мальчика экспертами в области судебной медицины обнаружены следы побоев, - сообщили в следкоме. - В настоящее время ребенок находится в приюте. Установлено, что отец ребенка работает на Севере вахтовым методом.

Сейчас ведется расследование.

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