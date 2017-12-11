В Башкирии в 2017 году на жилье для нуждающихся выделили 2,29 миллиарда

В списке нуждающихся в улучшении жилищных условий - 692 инвалида (по состоянию на 1 февраля). На обеспечение жильем этой категории граждан в этом году, по данным ведомства, было выделено 50 млн руб. Этих денег хватит для того, чтобы обеспечить жильем 46 человек.