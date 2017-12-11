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Под Уфой задержана женщина, ранившая ножом подругу

11 декабря 2017, 14:50
Конфликт между женщинами возник во время застолья, причину никто не помнит.

В отделе полиции Уфимского района проводится проверка по факту получения ножевого ранения жительницей поселка Геофизик, расположенного возле уфимского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, сигнал о происшедшем в полицию поступил от врачей городской клинической больницы, куда была доставлена пострадавшая 31-летняя женщина с ножевым ранением.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая задержала 33-летнюю односельчанку пострадавшей. Она уже призналась в содеянном. По предварительной версии, обе женщины выпивали вместе, когда между ними внезапно разгорелся конфликт, переросший в драку. В конце концов, 33-летняя собутыльница ударила свою знакомую ножом.

Возбуждено уголовное дело.

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#Новости#Ножевое ранение#Татьяна Майорова,#Происшествия
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