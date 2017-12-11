Под Уфой задержана женщина, ранившая ножом подругу

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая задержала 33-летнюю односельчанку пострадавшей. Она уже призналась в содеянном. По предварительной версии, обе женщины выпивали вместе, когда между ними внезапно разгорелся конфликт, переросший в драку. В конце концов, 33-летняя собутыльница ударила свою знакомую ножом.