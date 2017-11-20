В Башкирии мужчина зарезал ножом родного брата из-за бытовой ссоры

Убийством закончилась ссора на бытовой почве.

18 ноября в Белебее в жилом доме было обнаружено тело 54-летнего с ножевым ранением на правом боку, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемым оказался 51-летний брат погибшего. По ходатайству следователя судом его заключили под стражу. По версии следствия, вечером того дня после совместного распития алкоголя младший брат погибшего схватил нож и ударил 54-летнего мужчину в результате ссоры на бытовой почве. От полученной травмы тот скончался на месте.