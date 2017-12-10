"Уфа" в Ростове проиграла последний в этом году матч

Во втором тайме уфимцы могли отыграться. Гол забил Денис Тумасян, но судья его не засчитал. Эксперты после матча, обсуждая этот эпизод, заметили, что судья ошибся дважды, сначала не заметив, что Тумасян оказался вне игры, а потом не засчитав забитый им мяч.