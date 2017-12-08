В Уфе бездомному инвалиду Андрею Соколову помогут восстановить документы

Сейчас Андрей практически все время сидит в старой инвалидной коляске у магазина на ул. Гвардейской 58/1 или сидит в заброшенной машине. Переночевать его, как правило, пускает знакомый. Сейчас на некоторое время Андрея приютил другой знакомый. В приют для бомжей Андрей пока ехать отказывается, так как не верит в то, что государство сможет ему помочь. Проблема, по-видимому, психологическая, которая характерна для многих бездомных.