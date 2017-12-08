В Одноклассниках появилась витрина сервисов и скидок для приложений

Новый раздел «Услуги и скидки» появился в социальной сети Одноклассники. В этой витрине с партнерскими сервисами будут размещаться все приложения партнеров социальной сети и их актуальные приложения. Сейчас вы можете посмотреть оплату штрафов ГИБДД, купить билеты в кино, записаться к врачу и сделать кучу других полезных дел.