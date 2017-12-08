В Одноклассниках появилась витрина сервисов и скидок для приложений

Новый раздел «Услуги и скидки» появился в социальной сети Одноклассники. В этой витрине с партнерскими сервисами будут размещаться все приложения партнеров социальной сети и их актуальные приложения. Сейчас вы можете посмотреть оплату штрафов ГИБДД, купить билеты в кино, записаться к врачу и сделать кучу других полезных дел.
На протяжении года витрина будет наполняться другими новыми сервисами с товарами и услугами. Оплатить услуги во всех сервисах можно в несколько кликов при помощи привязанной к аккаунту банковской карты.
Для разработчиков, которые заключили партнерское соглашение с Одноклассниками, работает система ферчинга – сервисы на витрине и лентах будут рекомендоваться на витрине по принципу «карусели» с приложениями. Из «карусели» можно перейти на все доступные в данный момент предложения.
Новая витрина позволит владельцам и разработчикам сервисов выйти на большую аудиторию Одноклассников и получить новые возможности для продвижения в соцсети с помощью системы фичеринга. директор по развитию бизнеса социальной сети Одноклассники Алексей Кашеваров.