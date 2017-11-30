В Одноклассниках теперь можно будет купить билеты в кино

Оплатить билеты можно будет прямо в приложении, а забрать купленные - в кассах кинотеатра перед началом сеанса.

"Одноклассники" запустили приложение вместе с сервисом «Киноход», в котором пользователи смогут покупать билеты по всей стране, не выходя из социальной сети.

Вы выбираете город, кинотеатр и фильм, знакомитесь с актуальным расписанием сеансов на ближайшие десять дней, после чего остается оплатить выбранные билеты банковской картой. В некоторых кинотеатрах в приложении также можно будет заказать товары из кинобара – напитки, попкорн и закуски. Забрать билет можно будет прямо перед сеансом в кассе кинотеатра.

На вкладке «Скоро» можно увидеть фильмы, которые выйдут в прокат в ближайшее время, с датой премьеры.