Прокуратура Уфы требует изъять имущество у экс-чиновника мэрии города

Напомним, что в конце февраля этого года Марат Гареев стал одним из фигурантов уголовного дела о необоснованном выделении почти 1 млрд руб. при реализации программы переселения из ветхого жилья. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий ( ст. 285) и незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (138.1 УК РФ). В октябре его уволили.