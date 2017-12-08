Хамитов издал указ о создании Госкомитета по внешнеэкономическим связям

- В ближайшее время мы будем создавать Государственный комитет по внешнеэкономическим связям, потому что видим, что только силами министерства экономического развития, министерства промышленности и инновационной политики уже не удаётся удерживать в поле зрения всё многообразие международных экономических отношений, - заявил тогда глава региона.