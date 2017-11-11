Рустэм Хамитов решил создать комитет по внешнеэкономическим связям

Об этом он заявил в рамках встречи с представителями СМИ Румынии, Болгарии и Эквадора.

Сегодня, 11 ноября, глава республики Рустэм Хамитов встретился с представителями иностранных СМИ. Как сообщается на сайте правительства республики, во встрече приняли участие представители информационного агентства «Медиа Мост Болгария», румынского телеканала TVR и эквадорского телеканала VitoTVO. Журналисты три дня находились в республике и ознакомились с различными предприятиями региона и его туристическими возможностями.

Хамитов, в свою очередь, рассказал о потенциале Башкортостана, успехах саммита ШОС и БРИКС в 2015 году и сотрудничестве с разными странами. В ходе беседы с журналистами Хамитов заявил о том, что в ближайшее время в регионе будет создана новая структура, которая будет заниматься внешнеэкономическими связями.

– Я многократно встречался с представителями бизнеса в разных странах. Они настроены на работу. Желание бизнеса, простых людей – взаимодействовать. Нет никаких барьеров, непонимания, мы прекрасно разговариваем, общаемся. Уверен, что эта антироссийская, санкционная деятельность будет размываться, потому что это не нужно людям, бизнесу. Связи между нашими странами надо восстанавливать, работать в этой части, устанавливать новые отношения там, где их нет.

В ближайшее время мы будем создавать Государственный комитет по внешнеэкономическим связям, потому что видим, что только силами министерства экономического развития, министерства промышленности и инновационной политики уже не удаётся удерживать в поле зрения всё многообразие международных экономических отношений.