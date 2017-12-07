В Уфе выделили средства на содержание 15 стационарных туалетов

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы назначило на 25 декабря аукцион, где планирует отобрать компанию, которая займется содержанием туалетных модулей, биотуалетов и контейнеров в городе. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок. С компанией-победителем будет заключен контракт на один год. На эти цели из бюджета города будет выделено 5,6 млн руб., в том числе 4,98 млн руб. на содержание туалетных модулей «Городовой-301», «Городовой-302», 624,4 тыс. руб. на установку и содержание биотуалетов на общегородских праздниках.