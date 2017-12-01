В Башкирии на улицах Звездной и Романтиков люди живут без воды и туалета

В городе Стерлитамаке жители около 50-ти домов в частном секторе живут без тепла, воды и канализации. Участки на ул. Звездной, Романтиков, Машиностроителей и в переулке Хвойном люди покупали с коммуникациями, а получили землю без них. Местные власти объясняют это отсутствием финансирования из бюджета региона.

Участки под индивидуальное жилищное строительство граждане приобретали в 2011 году. По договору (копия имеется в распоряжении Медиакорсети - прим.ред.) платили они за землю с всеми коммуникациями - светом, водой, теплом и канализацией. За шесть лет люди успели построить дома, заселиться в них, а никаких коммуникаций кроме света до сих пор нет. Туалет - на улице, как в глухой деревне. Тепло в холодное время года - от электрических обогревателей. Водные процедуры - в бане или у родственников.

- Куда мы только не обращались, вплоть до президента страны, - говорит жительница переулка Хвойного Вера Маз. - Везде наши жалобы просто спускают в местную администрацию, которая вообще никак не реагирует. Наши дома уже заселены на 70-80%, но никаких коммуникаций кроме света так и нет. Раскопали только, проложили трубы вроде, но ничего по ним не пустили. Помимо этого изменили назначение прилегающих земельных участков: сначала было ИЖС, потом малоэтажное строительство, теперь многоэтажное. Около наших домов теперь будут строится многоэтажные дома!

В администрации Стерлитамака проблему пояснили отсутствием финансирования из республиканского бюджета, которое изначально планировалось.

Фото: Вера Маз

Фото: Вера Маз

- Проект был разработан еще в 2012 году, планировалось финансирование из республиканского бюджета, к сожалению, деньги так и не поступили, - сообщила Медиакорсети начальник службы строительства администрации Стерлитамака Елена Грачева, пояснив, что разработанный проект устарел, и дополнительно нужны еще и средства на разработку нового.