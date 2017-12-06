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В Уфе бывшая преподавательница аграрного университета осуждена за взятки

6 декабря 2017, 13:13
Советский районный суд вынес приговор 51-летней бывшей преподавательнице Башкирского аграрного университета. Она взяла взятку у 13 студентов и была задержана с поличным.

В июне этого года обвиняемая предложила студентам за взятку в размере от 1,3 до 1,7 тысячи рублей сдать экзамен по дисциплине «информатика». Сделала она это через посредников.

При получении от 13 студентов 19,5 тысячи рублей злоумышленница была задержана с поличным. На тот момент она успела проставить оценки в зачетные книжки.

- Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), - говорится в сообщении прокуратуры республики. - Подсудимая признала вину в совершении преступлений. Суд приговорил ее к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет.

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