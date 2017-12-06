В Уфе бывшая преподавательница аграрного университета осуждена за взятки

- Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), - говорится в сообщении прокуратуры республики. - Подсудимая признала вину в совершении преступлений. Суд приговорил ее к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет.