mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии объявлено предупреждение о сильном ветре и снежных заносах

6 декабря 2017, 18:43
МЧС распространило тревожное сообщение.

Сегодня, 6 декабря, Главное Управление МЧС РФ по РБ опубликовало предупреждение об ухудшении погоды, подготовленное на основании прогноза синоптиков.

Как сообщил Башгидромет, сегодня вечером и завтра целый день в регионе ожидается сильная метель с порывами ветра до 17 метров в секунду. Спасатели сообщили об ожидаемых заносах и снежном накате на дорогах и ухудшении видимости.

Температура воздуха ночью и утром опустится до минус 8°С, а на юго-востоке республики даже до минус 13°С. Завтра, 7 декабря, днем станет чуть теплее – до минус 6°С.

Спасатели обратились к пешеходам и автомобилистам с просьбой проявлять бдительность в пути.

Материалы по теме
В Башкирии снег и метель продолжатся еще несколько днейМоскву накроет метель
#Новости#Погода#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48