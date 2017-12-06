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В Башкирии малоимущие студенты из бедных семей получат социальную стипендию

6 декабря 2017, 10:24
Перед этим сначала необходимо оформить получение социального пособия.

5 декабря состоялось заседание президиума правительства республики, на котором утвердили проект постановления «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления социального пособия малоимущим гражданам в Республике Башкортостан», сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

В настоящее время государственную социальную помощь в виде социального пособия в размере 132,50 рублей получают 612 малоимущих учащихся профессиональных образовательных организаций и 1150 малоимущих студентов ВУЗов из неполных и многодетных семей республики. Около 14-ти тысяч малоимущих студентов, воспитывающихся в полных семьях, до принятия данного законопроекта не имели такого права, сообщила Ленара Иванова.

Чтобы получить социальное пособие для дальнейшего получения социальной стипендии, студентам и учащимся из малоимущих семей следует обращаться в филиалы республиканского центра социальной поддержки населения.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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