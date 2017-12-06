В Башкирии малоимущие студенты из бедных семей получат социальную стипендию

В настоящее время государственную социальную помощь в виде социального пособия в размере 132,50 рублей получают 612 малоимущих учащихся профессиональных образовательных организаций и 1150 малоимущих студентов ВУЗов из неполных и многодетных семей республики. Около 14-ти тысяч малоимущих студентов, воспитывающихся в полных семьях, до принятия данного законопроекта не имели такого права, сообщила Ленара Иванова.