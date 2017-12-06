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Уфимцы смогут узнать, кто отвечает за уборку конкретного двора

6 декабря 2017, 14:31
В Уфе заработала интерактивная карта зон ответственности за уборку.

Начала работать интерактивная карта зон ответственности по содержанию и благоустройству территорий, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. На карте отмечено 9266 объектов муниципального, республиканского и федерального значений. Общее число организаций и предприятий – 11861.

На карте есть два поля поиска – в поле поиска правой части окна карты можно найти по наименованию организации и адресу, а в левой части установлен стандартный поиск сервиса Яндекс-карты без наименований организаций, но с большим количеством деталей в адресном плане. Когда найдено нужное строение, появляется подсветка зон ответственности, при клике на которую можно будет узнать, за кем закреплена прилегающая территория.

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Уфимцы смогут узнать, кто отвечает за уборку конкретного двора
#Новости#Злата Зукович#Город
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