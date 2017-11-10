Уфимцы смогут узнать, кто отвечает за уборку конкретного двора

Новый ресурс будет дорабатываться, а жители смогут вносить предложения по совершенствованию и улучшению работ с картой.

Летом 2017 года администрация города запустила интерактивную карту зон ответственности по содержанию и благоустройству территорий, сообщили в пресс-службе мэрии. На этой карте отмечены зоны ответственности по содержанию и благоустройству.

На карте частная форма собственности обозначена красным цветом, муниципальная зеленым. Действует фильтр отображения по форме собственности и поиск по конкретному наименованию организации.