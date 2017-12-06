ФК «Ростов» перед встречей с «Уфой» поменял главного тренера

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Ростов» назначен Дмитрий Кириченко, сегодня же сообщили в клубе. Он вошел в тренерский штаб клуба в 2014 году. В 2016 году специалист уже был исполняющим обязанности главного тренера.