Азат Бадранов об итогах #Ufaforum: На форуме нам дали свободу

Конкретными результатами я бы назвал вовлеченность молодежи в созидательную деятельность. Если форум помог расширить кругозор и поставить перед собой цели в реализации своего потенциала если не всем, то хотя бы 10%-30% от числа всех участников, то это уже хороший и очень серьезный результат. По собственному опыту работы с молодежью могу судить, что на публичных, образовательных или досуговых мероприятиях ярко себя проявляет лишь малая часть участников, и часто именно участие в таких мероприятиях позволяет молодым людям раскрыть свой потенциал, созидательную сторону которого впоследствии ощущает на себе та или иная общественная среда в целом.