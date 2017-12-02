UfaForum: к 2025 году в Башкирии молодежи станет меньше на 20 процентов

Комфортная городская среда способна удержать талантливую молодежь в республике

В башкирии доля молодежи (14-30 лет) в настоящее воемя составляет 25 процентов. По нашим прогнозам, к 2025 году она сократится на 200 тысяч человек, до 20 процентов. Об этом сообщил проректор БашГУ по стратегическому развитию Рустем Ахунов в ходе панельной дискуссии на открытии молодежного образовательного форума #UfaForum, который проходит в эти минуты в уфимском Конгресс-холле. Количество молодежи сокращается в первую очередь из-за демографической ситуации, и усиливается этот негативный процесс миграцией. В Башкортостане молодежная миграция значительна: половина из тех, кто уезжает из республики-молодежь.

- Миграция это общероссийский тренд, во всех регионах люди уезжают в поисках реализации, - говорит Рустэм Ахунов. - Есть только двадцать регионов, где наблюдается прирост населения за счет миграции, и в первую очередь это города, где расположены федеральные и научно-исследовательские институты. Томский госуниверситет в этом году провел целенаправленный набор выпускников, набравших 100 баллов на едином госэкзамене. "Вербовка" шла в том числе и через социальные сети. В итоге среди абитуриентов вуза оказались 150 "стобальников".

В дорогу за... Образованием

По последним данным, пять процентов выпускников принимают решение учится в Санкт-Петербурге и Москве. 35 процентов - уезжают в другие регионы. В этом году 125 человек из Башкирии поступили в зарубежные вузы. Жители республики выезжают за образованием в Екатеринбург, Татарстан, Челябинск-там находятся ближайшие федеральные вузы. Наиболее остро стоит вопрос в приграничных районах Башкирии - на северо-западе, северо-востоке, Зауралье-оттуда на учебу за пределы региона уезжают около 60 процентов ребят. Из аргументы в пользу отъезда - невысокий проходной балл и наличие бюджетных мест в вузах, а также возможность найти работу после окончания учебы.