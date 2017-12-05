Эксперт по делам национальностей: Уфа стала большим вокзалом

Эксперт Федерального агентства по делам национальностей Юлдаш Юсупов размышляет о судьбе башкирской нации.

На прошедшем в Уфе образовательном форуме Ufaforum руководитель Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований РБ, эксперт Федерального агентства по делам национальностей Юлдаш Юсупов рассказал о механизмах, которые работают при возрождении или «строительстве» нации.

- Башкиры в свое время создали прецедент для всех национальных республик, когда стал актуальным договор между центральной властью и национальными автономиями, - пояснил эксперт.

- На основе этого прецедента была создана модель, по которой создавались национальные республики. В проектировании нации есть несколько влияний – экономическое («не будете делать так, как я сказал, – не получите денег»), политическое (как отношения начальника и подчиненного – первый приказал, второй сделал) и культурная гегемония.

В любом этносе существует такой слой людей, который сложно манипулируется политически и экономически – это интеллигенция, которая может работать в госучреждениях, получать зарплату из бюджета, однако власть не имеет на эту группу людей никакого влияния. Как правило, это писатели, ученые, эксперты, художники, поэты – они создают основания для культурной гегемонии. С этой группой людей необходимо договариваться. В Башкирии при грубом подсчете в эту группу можно включить около семи десятков человек, они могут выступить с заявлением по какому-либо вопросу, написать статьи в СМИ, прокомментировать события. Это и есть то самое экспертное сообщество, которое определяет, как работает культурная гегемония и как она будет развиваться. В данном случае национальное развитие во многом зависит от того, насколько существует мобильность в рамках этой культурной гегемонии. По этому признаку можно определить – на подъем идет нация, или вниз. Самый явный показатель этого процесса, как правило, - языковой вопрос.

Путь мирного воина

- В 90-е годы в республике был национальный подъем, - вспоминает Юлдаш Юсупов. – События в Башкирии могли развиться по северо-кавказскому или азиатскому сценарию, но к счастью, этого не произошло, и республика нашла свой единственно верный путь благодаря тому, что фокусные группы, эксперты, пользующиеся авторитетом в обществе, сработали адекватно требованиям времени. Интеллигенция, которая всегда умела разговаривать с властью на ее языке, люди из академической среды стали лидерами национального движения, направили национальный порыв в конструктивное русло.

У любой национальности есть явные социо-культурные характеристики - это, то что могут зафиксировать социологи простыми опросами: отношение к власти, религии и т.д. Есть и неявные признаки – архетип. То, что в глубине, огромный объем информации в нашем коллективном бессознательном. Если что-то оттуда выскочит, из глубин – это начинает отражаться на явных социокультурнынх характеристиках. Эти явления должны между собой соотносится хотя бы на 70 процентов. Посмотрим на образы, сказки башкир – кого мы видим? Воина. А в русских сказках – женский образ, у татар тоже – женщина-хозяйка, все в дом, выпечка, а башкир смотрит вдаль, за горизонт. Центровым моментом является отношение к власти – на явном и неявном уровне это понятие должно соответствовать друг к другу. В данном случае несоответствие – фактор разрушения народа, нации, если социокультурные характеристики перестают отвечать архетипу, на этом этапе могут формироваться новые этносы и нации, что может привести к революции. Концентрацией бессознательного является миф – более явный у башкир, чем у других народов, отражен в эпосах. Задача представителей культурной гегемонии, творческой интеллигенции вовремя давать на запросы ответы – как башкиры традиционно понимают религию, какое отношение к хозяйству, к экономике, к чести, совести, справедливости.

«У нас нет культуры городских башкир»

Оптимально российская нация может развиваться от индивида к национальным и конфессиональным сообществам – к российской гражданской нации (нация наций). Неоптимальный путь – неформальные городские сообщества, субкультуры – это ведет к размыванию национальной идентичности, ультранационализм – также приводит к разрушению, а само это явление возникает тогда, когда нет работы с национально-конфессиональным сообществом.