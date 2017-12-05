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В мэрии Уфы рассказали, чем будут посыпать улицы зимой

5 декабря 2017, 16:29
Предпочтение будет отдаваться проверенной временем песчано-соляной смеси.

Для борьбы с гололедом городские улицы будут посыпаться преимущественно песчано-соляной смесью. Об этом заявил вице-мэр Уфы Салават Хусаинов сегодня, 5 декабря, в ходе круглого стола в администрации города.

- Мы предпочитаем иметь дело с песчано-соляной смесью, потому что точно знаем, что в них содержится – песок и соль. А кто знает, что, к примеру, содержится в реагентах, которыми пользуются в Москве? Вот если производители реагентов дадут стопроцентную гарантию, что их продукция не вредна для обуви и для здоровья людей, тогда мы, может, и подумаем над их применением. А пока будем пользоваться песчано-соляной смесью, да и то дозированно, подряд везде сыпать не будем, а только там, где есть необходимость в этом.

Вице-мэр Уфы уточнил еще раз, что Уфа готова к предстоящей зиме. Он не упустил случая внести ясность и по поводу прошлогодних событий, когда город оказался в снежных сугробах.

- Мы и в прошлом году были готовы к зиме, я настаиваю на этом, - подчеркнул Салават Хусаинов. – Другое дело, что мы не справились с возникшей в экстренном порядке нагрузкой. Это да. Но мы постарались в максимально сжатые сроки взять ситуацию под контроль. Люди работали почти круглосуточно на улицах. Поэтому из уважения к их труду я еще раз прошу журналистов быть корректнее при подготовке своих материалов в СМИ.

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