Последствия кризиса: Что потеряли и приобрели банки Башкирии

Основной источник фондирования всех трех кредитных организаций – привлеченные средства клиентов (вклады физлиц и средства организаций). На сегодняшний день они обеспечивают 70-95% всего объема активов. Это как раз те источники средств, поступления которых оказались под угрозой в период активного отзыва лицензий: проводимая Банком России политика по расчистке банковского рынка привела не только к сокращению числа банков, но и к снижению доверия со стороны клиентов практически ко всем банкам, кроме федеральных банков. Поэтому экономические и регулятивные события на банковском рынке объективно не могли не сказаться на региональных банках.