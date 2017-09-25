Башкирия стала лидером в России по объему микрозаймов

Услуги МФО в последнее время становятся все более востребованными на территории республики. Буквально за несколько лет их микроофисы, где можно взять несколько тысяч до зарплаты, буквально заполонили регион, и их число продолжает расти. Медиакорсеть выясняла, с чем это связано и к чему это приведет.

Быстрое оформление заявки, еще несколько минут на рассмотрение заявки и практически всегда ее одобрение. Через несколько минут деньги у вас в руках, за которые вы некоторое время не должны ничего. Нехитрая схема МФО в последнее время привлекает гораздо больше людей, чем банковские предложения. По данным Национального бюро кредитных историй, в Башкирии по итогам первого полугодия этого года самый большой портфель займов в МФО в стране – более 7,7 миллиарда рублей. В сравнении с первым кварталом прирост составил 9,5 процента. А за аналогичный период прошлого года займов в республике МФО выдали меньше - на 47,5 процента.

В других российских регионах цифры несопоставимы:

- в Татарстане – 3,3 миллиарда,

- в Челябинской области – 3,7 миллиарда,

- в Пермском крае – 2,1 миллиарда.

Основную часть займов в МФО жители Башкирии берут на приобретение потребительских товаров – более 6,1 миллиарда рублей. Почти на 1,6 миллиарда выдано микрозаймов «до зарплаты».

Получить деньги, не выходя из дома

Наряду с микроофисами активно развивается сектор онлайн-кредитования. Многочисленные сервисы представляют возможность получить деньги, не выходя из дома. Для этого зачастую достаточно лишь, чтобы вам было больше 18 лет, и вы были гражданином России. Такие сервисы сопровождаются привлекательными лозунгами «Мгновенно. Круглосуточно. На любой счет». Например, вы хотите занять 12 тысяч рублей на 10 дней. Получить их на карту, зайдя на один из сайтов, вы может сразу, без заминок. Только через 10 дней возвращать придется уже более 15 тысяч. Хорошо, если ко времени выплаты деньги у вас найдутся. Но если же вы не уплатите эту сумму, проценты будут копиться каждый день, и в итоге ваш долг может вырасти до невероятных сумм. Однако многих это не пугает. По даннымкомпании Е-заем, за первое полугодие в Башкирии было выдано онлайн-займов на 152,6 млн руб. В сравнении с прошлым годом прирост составил 76 процентов.

Сколько в среднем берут взаймы

Растет и средний размер займа в МФО, причем во всех возрастных категориях заемщиков. Согласно данным НБКИ, самая высокая динамика в возрастной группе заемщиков от 25 до 29 лет – рост на 11,5 процента. Меньше всего растет средний займ в сегменте заемщиков от 30 до 39 лет. Он составил 10,9 тысячи рублей, увеличившись за год на 5,8 процента.

В ТОП-40 российских регионов по динамике изменений размера займов Башкирия расположилась на 18-ом месте. Во втором квартале этого года заемщик МФО в Башкирии занимал среднестатистически7 719 рублей. Прирост в сравнении с первым кварталом – плюс 12,3 процента.

- Средние размеры микрозаймов растут во всех возрастных категориях заемщиков, но больше всего в сегменте до 30 лет, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – МФО всегда довольно активно привлекали молодежь, несмотря на то, что этот сегмент заемщиков является достаточно рискованным. Однако модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высокорискованным сегментам заемщиков и, при этом, эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет гибкого оперирования такими параметрами микрозайма, как его размер.

Кто берет займы в МФО

Как показывает статистика, в МФО часто обращаются люди, которые имеют испорченную кредитную историю. По оценке МФО «Домашние деньги», доля таких заемщиков составляет 40% от общего числа клиентов. 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней, 14 процентов не смогли получить деньги в банке по причине отсутствия кредитной истории. 20% заемщиков идут в МФО сразу. Причины могут быть различны: низкий доход, непостоянное место работы или отсутствие филиала банка в населенном пункте.

Клиенты МФО менее платежеспособны, чем банковские. В основном за займами обращаются те, у кого средний доход не превышает 30-40 тысяч рублей на семью. В Приволжском федеральном округе средний доход заемщика банка составляет 33 тысячи рублей, МФО – 27 тысяч рублей. Среднестатистический доход жителя Башкирии, согласно данным Башстата, по итогам первого полугодия этого года составляет около 24,7 тысяч рублей. Нетрудно предположить, куда в сложной финансовой ситуации обратится среднестатистический житель региона.

Чем грозят займы в МФО

К сожалению, далеко не всегда обращение в МФО завершается для заемщика благополучно. Обращаться в них эксперты советуют лишь в случае, если вы уверены в завтрашнем дне и достаточно организованы, чтобы выплатить нужную сумму в срок. Однако понимают это не все. Многие рискуют, и попадают порой в самые тяжелые финансовые ситуации.

- Из-за МФО я стала банкротом, - рассказывает 45-летняя уфимкаТанзиля Альмухаметова. – Обратилась я туда, чтобы покрыть банковские кредиты, которые на тот момент у меня были, но рефинансировать их было нельзя. В итоге я не только не расплатилась по кредитам, но и набрала новые долги. Как результат - было объявлено о банкротстве меня,как физлица. Теперь я не могу выезжать за границу и занимать руководящие должности.

Зачастую МФО, требуя выплат от своих заемщиков, используют куда более резкие методы, например, прибегают к услугам коллекторских агентств. И далеко не всегда в этом плане вам смогут помочь правоохранители. Работа микрофинансовых организаций пока не отрегулирована на законодательном уровне, и это часто создает большие проблемы для заемщиков. Проблемой сейчас занялись на республиканском уровне: в Госсобрании-Курултае была даже была создана специальная комиссия. В ходе мониторинга выяснилось, что многие МФО в регионе действуют нелегально. Информация о них не внесена в государственные реестры Банка России. В целях повышения ответственности за незаконную кредиторскую деятельность депутаты еще в начале прошлого года внесли соответствующую законодательную инициативу в Государственную Думу.

– К сожалению, региональное законодательство очень условно регулирует данную сферу и не дает принять эффективные меры. Поэтому мы и внесли предложения в федеральный центр, – пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев. – Наша инициатива касалась не только микрофинансовых организаций, но и противоправных действий коллекторов. Законопроекты, инициированные сегодня депутатами Госдумы и членами Совета Федерации для защиты права заемщиков, во многом созвучны тем нашим предложениям. Такое нередко случается в законодательстве. Это рациональная инициатива, и мы ее полностью поддерживаем, поскольку и сами предлагали практически идентичные меры.

Объем займов МФО пойдет на спад - эксперты

Однако не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Эксперты прогнозируют, что рынок МФО не будет продолжать расти прежними темпами, и отмечают положительные изменения уже сейчас.

- После двух лет динамичного роста на уровне 15-18% в квартал, в 2017 году темпы увеличения портфеля микрофинансовых займов стабилизировались на уровне, не превышающем 10%, - говорит Александр Викулин. – Замедление роста, в числе прочего, свидетельствует о том, что многие заемщики МФО после перерыва в несколько лет стали «возвращаться» в банки, которые активизировались на рынке розничного кредитования. Вместе с тем, микрофинансовые займы по-прежнему востребованы гражданами, и этот все еще относительно «молодой» сегмент розничного кредитования продолжает динамично развиваться.

Экс-министр финансов Башкирии, председатель профильного комитета Госсобрания-Курултая Рузалия Хисматуллина считает, что повышение активности МФО – временное явление, и ситуация изменится, как только экономика станет более стабильной.

- То, что сегмент МФО растет, связано с быстротой и легкостью получения этих средств для людей, у которых нет кредитной истории, имущества, которое могло бы выступить залогом, - считает Рузалия Хисматуллина. - Это очень легкие, быстрые деньги. Только часто люди не задумываются о том, как смогут их вернуть. Что касается снижения роста объемов банковского кредитования, то не думаю, что такое произойдет. И банки, и организации микрофинансирования существуют уже не первый год параллельно. И есть определенные слои населения, которые пользуются и тем, и другим продуктом. Конкуренции между ними, я думаю нет, у них разные клиенты. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации в экономике: чем стабильнее она будет, тем ниже будут темпы роста объема микрофинансирования. Полностью от него люди, наверное, не отойдут в любом случае, но через 3-5 лет, я думаю, рынок МФО сузится.

Финансовый эксперт, директор "БКС Премьер" в Уфе Вадим Болтыров также полагает, что граждане будут отдавать предпочтения потребительскому кредитованию в банках. Однако считает, что это произойдет в долгосрочной перспективе.