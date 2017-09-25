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Башкирия стала лидером в России по объему микрозаймов
Аналитика
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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Dengi12
Аналитика

Башкирия стала лидером в России по объему микрозаймов

25 сентября 2017, 15:06Наталья Кузнецова
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