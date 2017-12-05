Башкирия получит от «Башнефти» более 6,5 миллиардов рублей дивидендов

Собрание прошло в форме заочного голосования 1 декабря. В нем приняли участие владельцы 97,982% голосующих акций ПАО АНК «Башнефть», сообщили в пресс-службе компании.
- Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 года на общую сумму 26,345 млрд рублей из расчета 148,31 рублей на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию, - сообщили в пресс-службе «Башнефти». - Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов установлена 12 декабря 2017 года.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 9 месяцев 2017 года будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим – не позднее 26 декабря 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 24 января 2018 года.
Акционеры согласились с рекомендациями Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» 26 октября.
Если посчитать, сколько дивидендов приходится на долю Башкирии (25%+1), то бюджет региона должен получить более 6 миллиардов 586 миллионов рублей.
Справка. Согласно опубликованной 14 ноября консолидированной финансовой отчетности «Башнефти» по МСФО по итогам 9 месяцев 2017 года, чистая прибыль Компании по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 28,5%, до 43,0 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 15,9%, до 110,5 млрд рублей.