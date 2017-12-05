Башкирия получит от «Башнефти» более 6,5 миллиардов рублей дивидендов

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 9 месяцев 2017 года будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим – не позднее 26 декабря 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 24 января 2018 года.