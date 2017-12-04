Вадим Болтыров: мы помогаем людям делать правильные инвестиции

- Мы помогаем людям делать правильные инвестиции, с точки зрения риска, с точки зрения доходности и самое главное с точки зрения их целей клиента, - сказал Вадим Болтыров, - Очень важно, как говорит Уоррен Баффет вкладываться в бизнес, который ты понимаешь.