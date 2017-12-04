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Вадим Болтыров: мы помогаем людям делать правильные инвестиции

4 декабря 2017, 10:13
Директор компании «БКС – премьер» в Уфе рассказал о главных правилах хороших инвестиций.

В ходе «Медиаланча», прошедшего в редакции агентства «Медиакорсеть», директор компании «БКС-премьер» в Уфе Вадим Болтыров, отвечая на вопрос нашего читателя, рассказал о главных принципах инвестирования.

- Мы помогаем людям делать правильные инвестиции, с точки зрения риска, с точки зрения доходности и самое главное с точки зрения их целей клиента, - сказал Вадим Болтыров, - Очень важно, как говорит Уоррен Баффет вкладываться в бизнес, который ты понимаешь.

В качестве примера он привёл сагу «Звёздные войны».

- Через пару недель выходит очередная часть, как раз её выпускает «Walt Disney», акции которого торгуются на бирже. По мнению многих аналитиков, прогнозируются колоссальные сборы, что, конечно же, повлияет на акции, - пояснил господин Болтыров.

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#Новости#Медиаланч#Константин Климов#Экономика
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