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В Башкирии власти пообещали сохранить старинный забор, "но неточно"

4 декабря 2017, 14:57
Власти Бирского района Башкирии пообещали, что забор около усадьбы купца Белова в Бирске будет сохранен, но местный главный архитектор добавил, что это "неточно".

Как пояснил главный архитектор Бирского района Александр Куфтерин журналистам местного телеканала РИК-ТВ, участок, на котором находился забор, сейчас находится в собственности у застройщика. Компания "ЛМ-строй" возводит здесь коммерческое жилье. И застройщик снес старинную постройку "по производственной необходимости".

- Забор этот ценен для бирян, - заявил Александр Куфтерин. - Его половина почти осталась. Сзади будут новые красивые дома. Территория будет обустроена. И вполне возможно возникнет необходимость эту территорию закрыть, тогда вот эта (снесенная - прим.ред.) часть забора будет восстановлена. Это пока неточно.

Напомним, на прошлой неделе в Бирске застройщик снес старинный кирпичный забор около дома купца Белова на ул. Нелидова, 9. В управлении госохраны объектов культурного наследия, это пояснили тем, что объект не является памятником архитектуры, но пообещали рассмотреть возможность проведения историко-культурной экспертизы.

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#Новости#Памятник архитектуры#Наталья Кузнецова#Общество
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