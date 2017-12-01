После сноса старинного забора в Башкирии власти хотят узнать его ценность

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии прокомментировало снос забора ХIХ века постройки на ул. Нелидова, 9 в Бирске. В ведомстве действия застройщиков объяснили тем, что объект не включен в территорию дома купца Беловых, признанного выявленным памятником архитектуры.

В ведомстве подчеркивают, что снесенный забор старинной кладки не входит ни в реестр памятников истории России, ни в перечень выявленных объектов культурного наследия. При этом дом, расположенный за этим забором, в число выявленных памятников архитектуры входит. То, что забор составлял единый архитектурный ансамбль с домом купца Беловых, чиновники не комментируют.

В ведомстве впрочем заверили, что намерены все же установить историко-культурную ценность каменной ограды с воротами и калиткой около дома. Каким образом будет оцениваться практически полностью снесенный объект, в ответе не уточняется.

Как заверил замначальника управления Алексей Пешков, вопрос по ограде планируется рассмотреть в рамках проведения историко-культурной экспертизы по включению дома купца Беловых в единый реестр памятников архитектуры России. Сейчас научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия ведет сбор необходимых документов.

- Управлением по государственной охране объектов культурного наследия РБ принято решение о проведении мероприятия по контролю за состоянием вышеуказанного объекта культурного наследия,- говорится в ответе ведомства.