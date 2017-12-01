После сноса старинного забора в Башкирии власти хотят узнать его ценность
В ведомстве подчеркивают, что снесенный забор старинной кладки не входит ни в реестр памятников истории России, ни в перечень выявленных объектов культурного наследия. При этом дом, расположенный за этим забором, в число выявленных памятников архитектуры входит. То, что забор составлял единый архитектурный ансамбль с домом купца Беловых, чиновники не комментируют.
В ведомстве впрочем заверили, что намерены все же установить историко-культурную ценность каменной ограды с воротами и калиткой около дома. Каким образом будет оцениваться практически полностью снесенный объект, в ответе не уточняется.
Как заверил замначальника управления Алексей Пешков, вопрос по ограде планируется рассмотреть в рамках проведения историко-культурной экспертизы по включению дома купца Беловых в единый реестр памятников архитектуры России. Сейчас научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия ведет сбор необходимых документов.
- Управлением по государственной охране объектов культурного наследия РБ принято решение о проведении мероприятия по контролю за состоянием вышеуказанного объекта культурного наследия,- говорится в ответе ведомства.
Напомним, забор у дома купца Белова в Бирске был снесен в минувшие выходные. Застройщик, "ЛМ-строй", ведущий работы на прилегающей территории, сделал это ночью.