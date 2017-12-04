Талгат Таджуддин высказался об однополых браках на Западе

Напомним, поводом для такого заявления Верховного муфтия стало решение Верховного суда ФРГ, который постановил ввести третий пол в книгу записей актов гражданского состояния (ЗАГС) до конца 2018 года на основании того, что в стране сейчас имеется уже большое количество людей, у которых прослеживаются вторичные половые признаки одного пола и одновременно гениталии противоположного. Вдобавок с 1 октября в Германии вступил в силу закон о легализации однополых браков.