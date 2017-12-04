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Талгат Таджуддин высказался об однополых браках на Западе

4 декабря 2017, 11:44
Верховный муфтий заявил, что это явление однозначно приведет к уничтожению личности человека.

Глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин прокомментировал тенденцию на узаконивания однополых браков с странах Европы. Об этом сообщило ТАСС.

- Мы не можем брать пример с таких извращений, которые мы видим на Западе, - процитировало ТАСС слова Талгата Таджуддина. - Изменение пола под соусом того, что это проявление демократии или уважение личности - это уничтожение личности и извращение судеб человечества.

Талгат Таджуддин заявил, что в России все представители традиционных конфессий поддерживают духовно-нравственные основы, которые веками сохранялись предками.

Напомним, поводом для такого заявления Верховного муфтия стало решение Верховного суда ФРГ, который постановил ввести третий пол в книгу записей актов гражданского состояния (ЗАГС) до конца 2018 года на основании того, что в стране сейчас имеется уже большое количество людей, у которых прослеживаются вторичные половые признаки одного пола и одновременно гениталии противоположного. Вдобавок с 1 октября в Германии вступил в силу закон о легализации однополых браков.

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