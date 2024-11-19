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Мусульмане

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ДУМ РФ: «Запрет на религиозные обряды в жилых домах — нарушение Конституции России»
19 ноября, 09:02
Запрет на религиозные обряды в жилых домах вызвал недовольство
18 ноября, 09:13
Уфа не получит новую мечеть
29 октября, 16:12
Ипотека без процентов — это реально
10 октября, 18:11
«Палочкой чуть-чуть постукать»: муфтий Башкирии — о «побивании» жён
16 июля, 13:37
Курбан-байрам в Уфе: как мусульмане отметят религиозный праздник в 2024 году
11 июня, 13:19
Законопроект о запрете хиджабов в России
6 июня, 06:55
Никаб раздора: нужна ли России «открытость лиц»?
Острая дискуссия развернулась вокруг инициативы о запрете никаба — мусульманского головного убора, полностью скрывающего лицо. Нужен ли России закон, запрещающий такую одежду?
25 мая, 06:23
Выходные в Башкирии увеличили на два дня
Дни религиозных праздников в 2025 году решили сделать в республике нерабочими.
17 мая, 08:06
Жителей Башкирии в апреле ждет дополнительный выходной
День объявлен выходным в связи с празднованием Ураза-байрама.
25 марта, 04:36
2023
Известны даты празднования мусульманских праздников в Башкирии в 2024 году
Постановление, объявляющее праздничные дни нерабочими для граждан республики, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации
22 июня 2023, 15:06
2019
Врио главы ДУМ Башкирии пообещал достроить соборную мечеть в Уфе
30 апреля 2019, 05:36

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