ВС Башкирии поручил перепроверить законность отказа в проведении гей-парада

Об этом сообщил организатор проведения мероприятия Николай Алексеев.

Верховный суд Башкирии 16 августа отменил решение Кировского районного суда Уфы от 17 мая о законности запретов правительством республики шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, направив дело на новое рассмотрение в районный суд. Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook сообщил активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев.

Напомним, что 17 мая Кировский районный суд Уфы признал законными запреты правительства РБ проведения шествия гей-парада и ЛГБТ-митингов в Уфе. Заявки на проведение акций активисты Николай Алексеев, Яровслав Евтушенко и Софья Михайлова направляли в ноябре 2016 года. Они планировали вывести на центральные улицы города до 600 человек. Тогда правительство республики не согласовало эту акцию, отметив, что маршрут проходит через детские образовательные учреждения.