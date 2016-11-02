ВС Башкирии поручил перепроверить законность отказа в проведении гей-парада

Верховный суд Башкирии 16 августа отменил решение Кировского районного суда Уфы от 17 мая о законности запретов правительством республики шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, направив дело на новое рассмотрение в районный суд. Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook сообщил активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев.
Напомним, что 17 мая Кировский районный суд Уфы признал законными запреты правительства РБ проведения шествия гей-парада и ЛГБТ-митингов в Уфе. Заявки на проведение акций активисты Николай Алексеев, Яровслав Евтушенко и Софья Михайлова направляли в ноябре 2016 года. Они планировали вывести на центральные улицы города до 600 человек. Тогда правительство республики не согласовало эту акцию, отметив, что маршрут проходит через детские образовательные учреждения.
Николай Алексеев обещал «при необходимости» довести это дело до Европейского суда по правам человека.