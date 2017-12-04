Когда и где в Уфе пройдут елочные базары

Также елки будут продавать на улицах Менделеева, Мубарякова, Рабкоров, Софьи Перовской, Степана Кувыкина, Пушкина, Бикбая, Жукова, Гагарина, Рихарда Зорге, Кольцевой, на площадях им. Ленина и перед Дворцом спорта.