Новогодний корпоратив: Чем удивят ивент-агентства и ведущие в Башкирии

Мы предлагаем UFIMCEV NEW YEAR SHOW 2018. Проработанный и согласованный тайминг. Продолжительность программы 6 часов. Комплект светомузыкального оборудования. Визуальная составляющая (проектор/ экран). Свежий авторский сценарий способен повеселить как сотрудников уважаемого возраста, так и молодежь. В этом году мы решили сделать микс из лучших интерактивов и конкурсов за последнее время и назвали нашу программу «Исполнитель желаний или ФАНТастический Новый год». Почему обращаются к нам? Наверное, потому что я похож на Джима Кэрри. А если серьезно, я просто знаю, что нужно людям - люди это ценят, пишут хорошие отзывы. А еще - артистизм. Будет просто отлично, если в какой-то момент ваш ведущий сможет перевоплотиться в Деда Мороза, либо спеть, или, например, сыграть на гитаре. Я это могу.