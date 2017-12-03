От 7 тысяч до миллиона: сколько берут башкирские звезды за новогодний вечер
Вячеслав Борисов
Уфимец Вячеслав Борисов занимается продюсерской деятельностью более 8 лет. За его плечами — организация выступлений известных российских звезд в Башкирии, России и ближнем зарубежье.
- Уфимские компании часто любят заказывать «старых» звезд — тех, которые были когда-то очень популярны: «Браво», Евгений Осин... Ценник на такие мероприятия — от 50 тысяч рублей и выше, - рассказывает Борисов.- Однако следует учесть, что приезд звезды — это один ценник, а его технический райдер, проживание и т.д. - совершенно другой. Например, выступление экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина стоит примерно 400 тысяч рублей. А оборудование, подтанцовка, - около 380 тысяч, - рассказывает Борисов.
Некоторые известные звезды предпочитают летать эконом-классом, другие останавливаются в самых дорогих отелях. В райдере иногда встречаются и любопытные требования: например, определенное количество чищеных мандаринов, мерседес S класса. Было и такое — артист требовал, чтобы его не обслуживали только русские. Ну, что тут поделать...
В Уфе любят тех звезд, что «подешевле». Хотя топовые звезды все-таки приезжают на корпоративы. В этом году на свадьбе молодоженов в Уфе, например, пела Ани Лорак. Главное — чтобы артист был «банкетный», с большим количеством хитов, чтобы люди эти песни знали.
Ильнур Юламанов
Ильнур Юламанов — артист широкого профиля. Впервые ставший популярным после участия в шоу «Рассмеши комика» на телеканале «Россия 1», Юламанов - один из первых популярных башкирских артистов, чьи клипы набрали больше 10 млн просмотров на YouTube. А совсем недавно артист снялся в новом видео ФК «Уфа» «Салават, не отставай!», вызвавшем довольно бурную реакцию общественности. Юламанов выступает на праздничных мероприятиях в качестве пародиста и певца. Его конек — пародия на политиков. Стоимость выступления может варьироваться от 5 до 20 тысяч рублей.
Айдар Галимов
Суперзвезда башкирской и татарской эстрады Айдар Галимов — желанный артист как у нас в республике, так и за ее пределами. Называть сумму выступления в предновогодние дни директор артиста Павел Волонихин отказался, поскольку ценовой диапазон довольно широк и варьируется в зависимости от того, выступает артист с шоу-балетом, без него, два часа или 30 минут.
- Это конфиденциальная информация и мы ее не желаем разглашать, - признался Павел Волонихин. - Одно дело — частный заказ — юбилеи, дни рождения, свадьбы, другое — выступление у какой-нибудь нефтяной организации. В этом году заказы поровну распределились между Башкирией и Татарстаном. Главное правило — чтобы ни один корпоратив не совпадал с сольным концертом, гастролями. Ни за какие деньги Галимов не выступит на мероприятии, если в этот же вечер у него — сольный концерт. К выбору предложений он относится тщательно. В новогоднюю ночь выступал несколько раз и в основном у близких друзей — тогда концерт постепенно перетекал в празднование Нового года.
Ну, а если говорить в целом, то новогоднюю ночь артист предпочитает проводить в семейном кругу. Главное — адекватные заказчики, которым нужен не просто «свадебный генерал», а именно сам артист, его песни, творчество.
По словам Павла Волонихина, летом больше всего заказов на выступление Айдара Галимова поступает из Татарстана, где у сабантуев «и формат иной, и финансовые возможности другие». Ближе к концу года заказы у республик выравниваются.
Салават Фатхетдинов
Корифей национальной эстрады, по словам его концертного директора, выступает либо «слишком дорого, либо бесплатно».
- Бесплатно он может спеть для своих близких друзей, - рассказывает помощник артиста Руслан. - Два часа — 500 000 рублей. Три выхода по четыре песни. Их Салават выбирает сам. Артист не очень любит ездить на заказы большой командой, в основном на выступлениях с ним баянист и звукооператор. Больше всего заказов у нас поступает из Москвы - там не скупятся на корпоративах. Ну и, конечно, из Башкирии и Татарии.
- Среди главных условий для артиста — качественная акустика, особых предпочтений в еде и напитках у артиста нет. Главное — чтобы людям было весело, - говорит Руслан.
Радик Юльякшин (Elvin Grey)
Представитель молодого поколения башкирско-татарской эстрады — несомненный фаворит на большинстве новогодних корпоративов. Еще бы, ведь это первый национальный артист, замахнувшийся на восьмитысячную «Уфа-Арену» и осмелившийся поспорить на счет ее заполняемости с Салаватом Фатхетдиновым.
Предновогодняя концертная программа составляет около полутора часов и стоит от 500 тысяч рублей. При этом Радик может выступить и со своей группой. Тогда ценник будет несколько выше. В предновогодний период Юльякшин дает по 2-3 концерта в день, рассказал нам продюсер артиста Александр Слюсаренко.
Сагидулла Байегет
Заслуженный артист РБ Сагидулла Байегет на сцене уже 23 года. Он активно выступает и на сцене Башдрамы, и на корпоративах в качестве ведущего, и исполняет свои хиты на башкирском и татарском языках.
- К концертам я готов всегда! Самые активные выступления начинаются у меня с 22 декабря. Практически каждый день вплоть до 31 декабря у меня 2-3 выступления, - говорит Байегет.
Главное в райдере артиста — возможность подготовиться к выступлению в отдельной гримерке. Еда — исключительно халяльная. Никакого алкоголя. В концертной программе — от двух до пяти песен.
Стоимость выступления Сагидуллы Байегета в зависимости от количества аппаратуры, шоу-программы, стоит от 5 до 250 тысяч рублей. Артист готов работать и в новогоднюю ночь. Однако в таком случае ценник может существенно вырасти.
Екатерина Ямщикова
Известная уфимская фолк-певица Екатерина Ямщикова — также частый гость на званых мероприятиях. Лауреат всероссийских и республиканских музыкальных конкурсов рассказала нам, что работает на сцене практически каждую новогоднюю ночь. Однако сумму гонорара она назвать отказалась.
- У нас несколько программ для выступления: это сольное моё исполнение, и с кавер-группой «Orange band», а также у нас есть фолк-программа с музыкантами. Райдер составляется для масштабных концертов, как правило. У нас есть технический райдер, а вот до требования бытового райдера ещё нужно дорасти. Мы же не звёзды. Мне нравится эта волшебная атмосфера карнавала в новогоднюю ночь, я люблю дарить людям праздник!
«Премьер-квартет»
В репертуаре популярного классического уфимского квартета - хиты мировой, российской и национальной эстрады, оперные арии и народные песни. По словам баритона Айгиза Ханова, солиста квартета, группа ежегодно обновляет свой репертуар, в том числе и предновогодний. В ближайшее время у творческого коллектива состоится акустический концерт в Уфе, одну из песен они посвятят памяти Дмитрия Хворостовского.
В Москве творческий коллектив споет на мероприятии по цене от 2000 долларов. Назвать стоимость выступления в Уфе и Казани музыкант отказался.
- Мы очень привередливы по поводу звука, поскольку, к сожалению, часто сталкивались с некомпетентными звукооператорами. У каждого из нас — высшее музыкальное образование. Поэтому не терпим непрофессионалов на своем месте, - говорит Ханов.
По словам музыканта, в предновогодние праздники квартет дает около 4-5 концертов в день.
Роберт Юлдашев
Народный артист РБ, известный кураист Роберт Юлдашев рассказал, что новогоднюю ночь решил встретить со своей семьей.
- Вряд ли меня уговорят в обратном, - рассказал он Медиакорсети. - К выбору заказчиков мы (группа «Курайсы») подходим диференцированно. Главное — намерение. Если нас хотят видеть на мероприятии нефтяной, газовой компании, - ценник, понятно, будет выше. Если же хотят повеселиться учителя, врачи, - мы готовы сбросить стоимость. Дело ведь не всегда в деньгах.
Гонорар музыкантов варьируется от 50 тысяч рублей.
Отечественные звезды
Согласно данным peoples.ru, новогоднее выступление Стаса Михайлова обойдется в этом году около в €200 тысяч. Примерно столько же стоит заказать на свой праздник Филиппа Киркорова, Григория Лепса или Николая Баскова. Пригласить Елену Ваенгу будет стоить примерно столько же. Наша землячка Земфира может спеть за €150 тысяч, Юлия Савичева — от €15 тысяч, Светлана Лобода — от €13 тысяч. Уроженец Уфы Сергей Приказчиков, солист известной российской группы «Пицца», может выступить за сумму около €8 тысяч.