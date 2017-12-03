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Кого роботы в будущем вытеснят с рынка труда

3 декабря 2017, 15:10
"Новые Известия" ознакомились с исследованиями экспертов.

"Новые Известия" опубликовали данные исследований, которые говорят о том, кого в будущем вытеснят с рынка труда роботы.

Вполне вероятно, что к 2030 году примерно половина всей работы, которую делают люди сейчас, будут делать роботы или автоматы. Утешением для людей служит тот факт, что менее 5 % профессий состоят из действий, которые возможно полностью автоматизировать. То есть львиное большинство профессий все-таки по-прежнему будут выполнять люди.

Полностью о результатах исследования экспертов Глобального института McKinsey можно прочитать в материале "Новых Известий".

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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