Кого роботы в будущем вытеснят с рынка труда

Вполне вероятно, что к 2030 году примерно половина всей работы, которую делают люди сейчас, будут делать роботы или автоматы. Утешением для людей служит тот факт, что менее 5 % профессий состоят из действий, которые возможно полностью автоматизировать. То есть львиное большинство профессий все-таки по-прежнему будут выполнять люди.