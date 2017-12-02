mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Жителей Башкирии просят остановить садистов, которые сжигают животных

2 декабря 2017, 11:12
В Благовещенске подростки жестоко издеваются над животными.

В Благовещенске банда подростков 12-15 лет калечат беззащитных животных, пытаясь их сжечь заживо, сообщает «БСТ».

Появилось намного больше животных, которых они изуродовали, животных с выколотыми глазами, с сожжёнными телами, просто порезанных кошек. Их стало очень много. Дети совсем потеряли страх. Они уже ничего не боятся, потому что понимают, что не понесут никакой ответственности, рассказывает жительница Благовещенска Виктория Шемшиева.

Подростки поджигают животных, выкалывают им глаза, котятам разбивают головы.

Вы можете отправить заявление в Генпрокуратуру и прокуратуру республики, выбирая раздел по вопросам следствия и дознания с просьбой возбудить уголовное дело ст.167, ст.213, ст.245 на группу садистов г. Благовещенска (Башкортостан).

Приютить четвероногих можно, обратившись в сообщество в социальной сети «Благое дело Бездомные животные Благовещенск РБ»

Материалы по теме
В Уфе на отлов и содержание безнадзорных животных выделят 13,6 миллионов На строительство приюта для бездомных животных в Уфе нужно 130 миллионов
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48