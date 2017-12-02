Жителей Башкирии просят остановить садистов, которые сжигают животных

Появилось намного больше животных, которых они изуродовали, животных с выколотыми глазами, с сожжёнными телами, просто порезанных кошек. Их стало очень много. Дети совсем потеряли страх. Они уже ничего не боятся, потому что понимают, что не понесут никакой ответственности, рассказывает жительница Благовещенска Виктория Шемшиева.