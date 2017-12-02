По «Миловскому парку» в Уфимском районе возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, с 2012 по 2017 годы предприятие застройщик получил свыше 25 миллионов рублей по договорам более чем от 100 граждан. Руководство фирмы распорядилось деньгами по своему усмотрению, а дольщики остались без жилья. Строительство комплекса не завершилось до сих пор.