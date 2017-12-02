Ольга Одинокова: Обратите внимание на замершую беременность в Уфе

"По словам врачей, работающих в больницах, в крупных городах явно наблюдаются «волны» замерших беременностей, - пишет ресурс zamershaya.ru. - В разгар такой волны в день на отделение может поступать по 7-10 человек с диагнозом «замершая беременность», а потом затишье – и неделями никого. Периодичности у таких волн нет. Что это? Какие-либо выбросы или что-то еще? Неизвестно. Врачи только констатируют факт. Видимо, человечество все-таки начинает расплачиваться за свою техногенную деятельность".