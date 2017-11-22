ООН выделило на восстановление болота в Башкирии 16 миллионов

Во-вторых, это болото уже пытались когда-то восстановить. Сделали дамбу и переливную плотину, но в период ельцинского развала, там просто на просто украли металлические трубы, плотину размыло. Тем не менее, осталась часть дамбы. Поэтому там не нужны были вложения, что называется с нуля, нужно было сделать ремонт этой дамбы и гидротехническое сооружение. Если бы этой дамбы не было, то в 16 млн. руб. не уложились, конечно. Кроме того, большая часть местного населения было за то, чтобы восстановить болото. Дело в том, на нарушенном болоте часто случались пожары, которые очень сложно потушить, так как техника заехать туда практически не может. Кроме того, после осушения Берказана начал падать и уровень воды в озере Асли-Куль, а также значительно снизился уровень воды в деревенских колодцах.