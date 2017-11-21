Минздрав Башкирии проверят на сговор из-за закупок дезинфицирующих средств

- Мы проанализировали жалобу ФАС, а также ряд закупок, которые были сделаны. Что мы видим? Действительно в 2015-2016 году закупки проходили массово, рынок был поделен примерно в одинаковой степени, - рассказала Вероника Рустамова. – Позже мы видим, что аналогичные тендеры стал выигрывать только местный поставщик - представитель компании "Новодез" - "Медфарм" и другие аффилированные компании. Довод об аффилированности мы проверили: мы открыли выписки из ЕГРЮЛ по всем этим фирмам и увидели, что где-то учредители, где-то директора пересекаются.