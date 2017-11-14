Главе Стерлибашевского района Башкирии купят автомобиль за 1,5 миллиона

Марка автомобиля в техническом задании не оговаривается. Однако отмечаются его технические характеристики. Его длина должна быть не более 4,4 м, ширина — не более 1,85 м, высота — не менее 1,65 м, дорожный просвет не менее 182 мм, масса в снаряженном состоянии — не более 1720 кг. Двигатель транспортного средства должен быть бензиновый четырехцилиндровый мощностью не менее 149 лошадиных сил.