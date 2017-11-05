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"Уфе" прогнозируют поражение с действующим чемпионом России

5 ноября 2017, 12:23
Сегодня футбольный клуб "Уфа" проведет матч на московском стадионе "Открытие Арена". Его соперником станет действующий чемпион России "Спартак-Москва". Эксперты прогнозируют поражение уфимской команды.

Прогноз на матч опубликовала букмекерская контора Betcity.

Эксперты считают фаворитом этого матча Спартак и принимают ставки на его победу с коэффициентом 1.43.

- Сделать ставку на победу "Уфы" можно с котировкой 9.10, - говорится в прогнозе Betcity. - А ничья в этой игре предлагается с коэффициентом 4.10. В прошлом туре "Спартак" сыграл вничью 2:2 на выезде с Ростовом. Снова он упустил победу, ведя в счете. В то же время подопечные Массимо Карреры продолжили свою беспроигрышную серию до восьми матчей, пять из которых завершились вничью. Первый круг чемпионата "Спартак" завершил на шестой позиции с 22 очками в активе. При этом команда выиграла только два из пяти последних домашних матчей. Тем не менее, она должна обыграть "Уфу", учитывая, что подопечные Сергея Семака довольно слабо играют на выезде и выиграли всего 2 из 15 последних выездных поединков чемпионата России.

Начало матча сегодня в 21.00.

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