"Уфе" прогнозируют поражение с действующим чемпионом России

- Сделать ставку на победу "Уфы" можно с котировкой 9.10, - говорится в прогнозе Betcity. - А ничья в этой игре предлагается с коэффициентом 4.10. В прошлом туре "Спартак" сыграл вничью 2:2 на выезде с Ростовом. Снова он упустил победу, ведя в счете. В то же время подопечные Массимо Карреры продолжили свою беспроигрышную серию до восьми матчей, пять из которых завершились вничью. Первый круг чемпионата "Спартак" завершил на шестой позиции с 22 очками в активе. При этом команда выиграла только два из пяти последних домашних матчей. Тем не менее, она должна обыграть "Уфу", учитывая, что подопечные Сергея Семака довольно слабо играют на выезде и выиграли всего 2 из 15 последних выездных поединков чемпионата России.