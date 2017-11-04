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Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с праздником

4 ноября 2017, 13:52
Глава региона считает, что необходимо сделать все, чтобы Башкирия всегда оставалась территорией мира и согласия.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с Днем народного единства, который отмечается сегодня, 4 ноября. Текст его поздравления опубликован на официальном сайте главы РБ.

- Дорогие друзья! Сегодня вместе со всей страной мы отмечаем важный государственный праздник – День народного единства.

Он обращает нас к памятным событиям в истории Отечества, когда каждый раз перед лицом опасности народы России проявляли сплочённость, мужество и патриотизм. Этот праздник напоминает, что только твёрдая защита национальных интересов и внутреннее единение являются главными условиями безопасности страны, укрепления её экономической мощи, международных позиций.

Для многонационального и многоконфессионального Башкортостана идея народного единства имеет особое значение. Сегодня республика уверенно идёт к своему столетнему юбилею, развивает экономику и социальную сферу, реализует крупные инвестиционные проекты, вносит достойный вклад в развитие страны.

Мы должны сделать всё, чтобы Башкортостан всегда оставался территорией мира и согласия, общим домом для людей различных национальностей и вероисповеданий.

Желаю всем здоровья и благополучия, успехов в труде во благо нашего Отечества!

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