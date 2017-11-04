Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с праздником

Он обращает нас к памятным событиям в истории Отечества, когда каждый раз перед лицом опасности народы России проявляли сплочённость, мужество и патриотизм. Этот праздник напоминает, что только твёрдая защита национальных интересов и внутреннее единение являются главными условиями безопасности страны, укрепления её экономической мощи, международных позиций.