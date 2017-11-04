mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Как пройдет в Уфе "Ночь искусств"

4 ноября 2017, 13:23
"Медиакорсеть" публикует программу мероприятия.

Сегодня, 4 ноября, в Уфе пройдет всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017».

Мы публикуем программа мероприятий, которые будут прроводиться сегодня.

В Башкирском академическом театре драмы им. М.Гафури (ул. З. Валиди, 34) с 17.00 до 21.00 часа проведут экскурсию «Нэркес и Тимерхан», которая посвящена 50-летию со дня первой постановки спектакля «Нэркес», 70-летию актрисы Рамзии Хисамовой и 80-летию драматурга Ильшата Юмагулова, в 19.00 часов состоится показ музыкальной комедии «Кодаса» (Б. Бикбай, З. Исмагилов).

В Национальном молодежном театре РБ им. М. Карима (ул. Ленина, 62) в 17.00 часов, в фойе 1 этажа, откроется выставка Арнольда Никитина, в 18.00 часов в Большом зале - спектакль «было бы денег мешок», в 18:00 в малом зале – спектакль «Ночевала тучка золотая».

Башкирский государственный театр кукол (проспект Октября, 158) в 12.00 и 14.00 часов в Большом зале покажет спектакль «Муха-цокотуха», в 16.00 часов в малом зале – спектакль «О чем поет осень?».

В Уфимском государственном татарском театре «Нур» (ул. 50 лет СССР, 36) в 12.00 часов состоится показ спектакля «Он вернулся» А. Атнабаева. После просмотра планируется провести обсуждение и творческую встречу для зрителей с артистами – участниками спектакля. В 19.00 часов в Большом зале – спектакль «Дамы, балкон и он» Н. Гаитбаева, в 19.00 часов в Малом зале – «Семейный портрет с посторонним».

Материалы по теме
Как в Уфе пройдет «Ночь искусств»В Ночь искусств уфимцы увидят ожившую старинную мебель«Ночь искусств-2017» пройдет в Уфе в начале ноября
#Новости#Злата Зукович#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48