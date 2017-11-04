Как пройдет в Уфе "Ночь искусств"

В Уфимском государственном татарском театре «Нур» (ул. 50 лет СССР, 36) в 12.00 часов состоится показ спектакля «Он вернулся» А. Атнабаева. После просмотра планируется провести обсуждение и творческую встречу для зрителей с артистами – участниками спектакля. В 19.00 часов в Большом зале – спектакль «Дамы, балкон и он» Н. Гаитбаева, в 19.00 часов в Малом зале – «Семейный портрет с посторонним».